Братислава, 28 октября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал о новых попытках покушения на его жизнь.

Global Look Press

«Попытки совершить покушение продолжаются», — заявил он в воскресенье, 27 октября, в интервью словацкому порталу Štandard.

По словам Фицо, в начале октября на общественном мероприятии к 80-летию Карпатско-Дуклинской наступательной операции Красной армии, которое прошло на востоке республики, при прохождении через рамку металлоискателя задержали вооружённого мужчину.

Глава словацкого правительства уточнил, что задержанный относится к нему с ненавистью из-за его подхода к вопросу о разрешении конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая на Фицо было совершено покушение во время его встречи с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший пять раз выстрелил в главу словацкого правительства, после чего его задержали. В покушении обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, который признал свою вину.

Словацкое радио 15 октября сообщило, что четверых высокопоставленных полицейских республики уволили после покушения на Фицо. Уволенных признали ответственными за недостаточную подготовку охранников главы правительства Словакии.