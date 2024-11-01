Вашингтон, 1 ноября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. В округе Лорел американского штата Кентукки избиратель выложил в Сеть видео, где не смог отдать свой голос за кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа с помощью аппарата, обрабатывающего бюллетени. Машина для подсчёта голосов не среагировала на клик пользователя напротив фамилии политика, сбилась и автоматически поставила метку в поле напротив вице-президента США, кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис.

Global Look Press/CNP/AdMedia

Как сообщил 31 октября YahooNews, представитель администрации округа Тони Браун написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ), что ненавидит подобные ситуации, так как в округе стремятся к проведению независимых и безопасных выборов. По его словам, ранее на данную машину жалоб от избирателей не поступало, а после этого сбоя её изъяли.

В компании Laurel Co., которой принадлежит устройство, заявили, что эта ошибка была единственным сбоем аппарата, а остальные попытки проголосовать с его помощью были успешны.

Округ Лорел считается оплотом республиканцев в Кентукки. На выборах 2020 года Трамп здесь обошёл действующего президента США, демократа Джо Байдена с перевесом более 5 к 1.

29 октября в Пенсильвании задержали мужчину, который угрожал убить Трампа. О его подозрительном поведении перед митингом республиканского кандидата сообщил свидетель. Задержанный сначала заявил, что шутил, высказывая угрозы, но потом сказал, что действительно смог бы предпринять попытку покушения.

Американский бизнесмен Илон Маск 31 октября предложил писателю Стивену Кингу поспорить на предмет победы Трампа. Так он ответил на гневную публикацию Кинга на платформе X (бывш. Twitter), в которой писатель негативно отозвался о данных беттинговых опросов, где Трамп опережает свою оппонентку.

Ранее аналитики портала RealClearPolitics со ссылкой на результаты последних опросов в США 18 октября отметили, что Трамп опережает Харрис во всех семи так называемых «колеблющихся» штатах. Преимущество кандидата-республиканца в зависимости от штата варьируется от 0,5% до 1,4%.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Из результатов опроса Emerson College Polling ранее стало известно, что кандидатов в президенты США Трампа и Камалу Харрис поддерживают по 49% избирателей. Республиканца чаще поддерживают мужчины (55%), а демократического кандидата — женщины (54%). Опрос был проведён 23–24 октября, в нём приняли участие тысяча человек. Допустимая погрешность составляет 3%.