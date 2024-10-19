Штат Пенсильвания, США, 19 октября, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп опережает свою соперницу от Демократической партии вице-президента США Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Об этом свидетельствует анализ результатов последних опросов, которые 18 октября приводит портал RealClearPolitics (RCP).

ИА Регнум Дональд Трамп и Камала Харрис

Политик-республиканец ненамного опережает Харрис в Аризоне, Неваде, Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии. Преимущество Трампа в зависимости от штата варьируется от 0,5 до 1,4 процентного пункта.

В среднем же в колеблющихся штатах Трампа готовы поддержать 48,3% опрошенных, Харрис — 47,5%. В среднем же по стране лидирует кандидат в президенты от Демократической партии — 49,3% против 47,9%.

Данные приводятся на основании национальных опросов, проведённых и опубликованных в период со 2 по 16 октября различными телеканалами, агентствами и исследовательскими компаниями, такими как CBS News, NBC News, Fox News и Reuters/Ipsos.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Как передавало ИА Регнум, согласно опросу, проведённому американским изданием The New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College, большинство американцев считают Дональда Трампа сильным лидером, способным решить проблемы страны в экономической сфере и вопросах миграционной политики, а Камалу Харрис — человеком, вызывающим смех. Отвечая на вопрос, за кого бы они отдали свой голос, если бы выборы состоялись сейчас, 49% опрошенных избирателей высказались в поддержку Харрис, 46% — в поддержку Трампа. Около 14% допустили, что ещё могут изменить своё решение.

Опрос, в рамках которого было опрошено 3385 избирателей, проводился в период с 29 сентября по 6 октября.