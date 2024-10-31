Вашингтон, 31 октября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Предприниматель Илон Маск предложил писателю Стивену Кингу заключить пари на предмет того, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп победит на выборах в ноябре.

Global Look Press/Matt Bishop/Keystone Press Agency

Так Маск 31 октября ответил на гневную публикацию Кинга на платформе X (бывш. Twitter), в которой писатель негативно отозвался о данных беттинговых опросов. Трамп, согласно им, опережает у букмекеров свою оппонентку от Демократической партии Камалу Харрис.

«Дональд Трамп победит. Хочешь поспорить?» — написал Маск в комментариях к посту Кинга в X.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября результаты опросов показали, что Харрис и Трампа поддерживают по 49% избирателей. Подавляющее большинство опрошенных (более 80%) выбрали, за какого кандидата будут голосовать, более месяца назад.

Ранее аналитики портала RealClearPolitics со ссылкой на результаты последних опросов в США 18 октября отметили, что Трамп опережает Харрис во всех семи так называемых «колеблющихся» штатах. Преимущество кандидата от Республиканской партии в зависимости от штата варьируется от 0,5 до 1,4%.

19 сентября Харрис опередила Трампа по результатам опроса, проведённого американским каналом Fox News. Канал сообщил, что за неё готовы проголосовать 50% американцев, тогда как за Трампа — 48%.