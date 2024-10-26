Вашингтон, 26 октября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Кандидатов в президенты США Камалу Харрис и Дональда Трампа поддерживают по 49% избирателей, таковы опубликованные 26 октября итоги опроса Emerson College Polling.

ИА Регнум

Трамп в период с августа по октябрь увеличил свой рейтинг на 3%, в отличие от ситуации 2020 года, когда перед выборами его рейтинг снижался, а соперник Трампа Джозеф Байден опережал его более чем на 10%, отметили социологи.

«Проведённый за десять дней до выборов национальный опрос выявил, что электорат разделён», — заявил исполнительный директор Emerson College Polling Спенсер Кимбалл.

В поддержку Трампа чаще высказываются мужчины (55%), в поддержку Харрис — женщины (54%), отметили социологи. Подавляющее большинство опрошенных, более 80%, выбрали, за какого кандидата будут голосовать, более месяца назад.

Опрос был проведён 23–24 октября, в нём участвовали 1000 человек. Допустимая погрешность составляет 3%. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

Как передавало ИА Регнум, аналитики портала RealClearPolitics со ссылкой на результаты последних опросов в США 18 октября отметили, что Трамп опережает Харрис во всех семи так называемых «колеблющихся» штатах. Преимущество кандидата от Республиканской партии в зависимости от штата варьируется от 0,5 до 1,4%.

Каждые выборы в США в условиях раскола страны превращаются в кризис международного масштаба с неясным исходом, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков. И так уже дисфункциональная политическая система в Вашингтоне всё сильнее идёт вразнос, вопрос лишь в том, как долго она продержится, указал эксперт.