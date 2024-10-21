Москва, 21 октября, 2024, 11:35 — ИА Регнум. В рамках президентской избирательной компании в США политики делают много разных эмоциональных заявлений. Об этом 21 октября в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

AP/TASS

Так представитель Кремля прокомментировал слова бывшего президента США, кандидата на пост главы Белого дома от республиканцев Дональда Трампа о якобы угрозах российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар по Москве.

«Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров информационную гигиену не соблюдают»,― указал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что не все придерживаются этой позиции.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в интервью The Wall Street Journal сообщил, что угрожал российскому президенту нанести удар по Москве в случае, если Россия будет «преследовать» Украину.

По словам экс-главы Белого дома, он пояснил Путину, что не хотел бы так поступать, поскольку у них сложились хорошие отношения, но придётся, так как иного выбора ему бы не осталось. Когда, где и при каких обстоятельствах мог состояться подобный разговор, Трамп не поделился.

По словам Трампа, действующий президент США Джозеф Байден неспособен урегулировать конфликт между Украиной и Россией. Политик-республиканец в очередной раз напомнил, что у него хорошие отношения и с президентом России, и с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трамп указал, что при его администрации конфликта между Москвой и Киевом не произошло бы никогда.