Братислава, 30 октября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Версия о подрыве газопроводов «Северный поток» украинскими дайверами является вздором, заявил 30 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

ИА Регнум

«Какие-то пьяные украинские офицеры заявили, что они собираются его [газопровод] взорвать <…> Только представьте, как они на маленькой лодочке подплыли к тому месту, где шла труба, прыгнули в воду, погрузились на несколько сотен метров, взяли с собой бенгальские огни, пиротехнику и взорвали. Вздор», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Фицо также удивился тому факту, что в Европе задаются вопросами об организаторах подрыва критически важной инфраструктуры, но отказываются на них отвечать, предпочитая довольствоваться версиями вроде украинской.

Как передавало ИА Регнум, ранее теорию о причастности украинцев к подрыву газопроводов высмеял депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт. По словам политика, она специально развивается в угоду «внешнеполитических конъюнктур».

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Россия квалифицировала это событие как теракт. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот теракт невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован американскими спецслужбами, отмечал Путин.

Спустя два года официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в ходе расследования теракта на «Северных потоках» было выдано несколько ордеров на арест.

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на осведомлённый источник в тот же день сообщило, что подрывы газопроводов якобы организовали водолазы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы Романом Червинским.

В свою очередь посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что версия о причастности к подрыву «Северных потоков» группы украинских водолазов маловероятна. Её используют с целью отвлечь внимание от истинных причин диверсии.