Москва, 1 ноября, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Сотрудничество в военно-технической сфере между Турцией и Украиной на фоне желания турецкой стороны стать посредником в украинском конфликте вызывает недоумение. Об этом 1 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Турецкий БПЛА Bayraktar на вооружении ВСУ

Глав МИД РФ отметил, что Анкара продолжает военно-техническое сотрудничество с Киевом и вооружение из Турции используется украинскими формированиями для убийства военных российской армии и мирных граждан.

«Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги», — сказал он в интервью турецкой газете Hurriyet.

По словам Лаврова, российская сторона ценит усилия властей Турции по содействию в урегулировании конфликта на Украине, так как именно они весной 2022 года предоставили площадку для переговоров в Стамбуле и после этого способствовали заключению зерновой сделки.

Однако сейчас какие-либо посреднические усилия, включая действия Турции, едва ли будут успешными, так как в планах противников России пока нет мира, уточнил Лавров.

Киев ответил вторжением в Курскую область и воздушными атаками на российское приграничье на мирную инициативу президента РФ Владимира Путина, выдвинутую в июне, США с союзниками по НАТО продолжают помощь Украине и обсуждают возможность нанесения ударов вглубь России дальнобойными ракетами, а глава киевского режима Владимир Зеленский не отменил указ, которым запретил переговоры с Россией, напомнил глава МИД России.

Лавров добавил, что Россия готова к политическому урегулированию конфликта на Украине, однако нужно вести речь не о временном прекращении огня, а об устранении первопричин кризиса — расширении НАТО в восточном направлении, создании этим угроз жизненным интересам безопасности России и нарушении Киевом прав русских и русскоязычных жителей Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 31 октября заявил, что кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп в случае победы на выборах не добьётся от киевского режима уступок территорий для завершения конфликта на Украине. При этом он признал, что Трамп может сократить объёмы военной помощи Киев и тогда поражение Украины будет неизбежным.

Позднее в этот же день постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не пойдёт на заморозку конфликта на Украине и не даст главе киевского режима «зализать раны». Дипломат добавил, что цели спецоперации, включая демилитаризацию и денацификацию Украины, остались в силе.

Президент России 25 октября заявил, что Москва готова к разумным компромиссам для урегулирования конфликта на Украине, но исход переговоров должен учитывать реалии и быть в пользу России. Глава государства подчеркнул, что никаких «разменов» не будет.