Нью-Йорк, США, 31 октября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Россия не пойдёт на заморозку конфликта на Украине и не даст главе киевского режима Владимиру Зеленскому «зализать раны». Об этом заявил постоянный представитель РФ в Организации Объединённых Наций Василий Небензя 31 октября на заседании Совбеза ООН.

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«Никакого повторения сценария с минскими договорённостями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог зализать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО», — предупредил Небензя.

Он подчеркнул, что цели специальной военной операции, в том числе демилитаризация и денацификация Украины, остались в силе. Дипломат также напомнил, что стремительно сокращается территория, которая остаётся под контролем Киева.

Небензя рекомендовал союзникам киевского режима думать не о Зеленском и его окружении, а об украинском народе и его долгосрочных интересах, которые заключаются в мире и добрососедстве с Россией.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 31 октября исключил вариант развития конфликта на Украине с ничейным результатом, так как он не обеспечит интересы ни одной из сторон.

25 октября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы к разумным компромиссам для урегулирования конфликта на Украине, но подчеркнул, что исход переговоров должен учитывать реалии и быть в пользу России. Никаких «разменов» не будет, уточнил глава государства.

Зеленский 16 октября представил свой «план победы». Он в том числе предусматривает приглашение Украины в НАТО, укрепление обороны страны и перенос боевых действий на российскую территорию.

Лавров назвал шизофреническим этот план, так как он не приблизит мир в Европе. Стабильности можно будет добиться только при обеспечении долгосрочных и надёжных гарантий в сфере безопасности, подчеркнул министр.