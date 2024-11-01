Курск, 1 ноября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. В период с 19:00 мск 31 октября до 00:30 мск 1 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили 61 беспилотник над территорией Курской области. Об этом 1 ноября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В промежуток с 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября в небе Курской области сбит 61 украинский БПЛА самолётного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области также поблагодарил российских зенитчиков за их работу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что российские средства ПВО уничтожили над регионом четыре украинских дрона. Он уточнил, что киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Вечером 31 октября Минобороны сообщило о 41 БПЛА украинских боевиков, сбитом с 20:30 до 22:00 мск над пятью регионами России. Из этого числа 20 дронов сбили над Курской областью, 13 — на Брянской, четыре — над Орловской, три — над Белгородской областью и ещё один — над Крымом.