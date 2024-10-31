Брянск, 1 ноября, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны в ночь на 1 ноября уничтожили над территорией Брянской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал губернатор региона в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что четыре дрона украинских войск уничтожены силами ПВО Министерства обороны. Информация о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.

Как передавало ИА Регнум, до этого Александр Богомаз сообщил, что украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом в Брянске. В результате атаки пострадал один житель. Кроме того, повреждены окна, балкон и фасад здания. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

По данным Министерства обороны России, в течение суток 31 октября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 88 беспилотников самолётного типа ВСУ в небе над восемью регионами. Над территорией Курской области российские военные сбили 40 БПЛА, 20 — в Брянской области, восемь — в Ростовской семь — в Белгородской, пять — в Орловской, по три — в Волгоградской области и Республике Крым и ещё по одному — в Воронежской области и над акваторией Чёрного моря.