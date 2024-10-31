В Брянской области уничтожены четыре украинских беспилотника
Брянск, 1 ноября, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны в ночь на 1 ноября уничтожили над территорией Брянской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал губернатор региона в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что четыре дрона украинских войск уничтожены силами ПВО Министерства обороны. Информация о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.
Как передавало ИА Регнум, до этого Александр Богомаз сообщил, что украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом в Брянске. В результате атаки пострадал один житель. Кроме того, повреждены окна, балкон и фасад здания. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.
По данным Министерства обороны России, в течение суток 31 октября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 88 беспилотников самолётного типа ВСУ в небе над восемью регионами. Над территорией Курской области российские военные сбили 40 БПЛА, 20 — в Брянской области, восемь — в Ростовской семь — в Белгородской, пять — в Орловской, по три — в Волгоградской области и Республике Крым и ещё по одному — в Воронежской области и над акваторией Чёрного моря.