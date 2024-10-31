Москва, 31 октября, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 31 октября уничтожили 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии в небе над пятью регионами России, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, атаки удалось отразить в период с 20:30 до 22:00 мск.

«С 20:30 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметило Минобороны в своём Telegram-канале.

Министерство уточнило, что больше всего дронов военные обезвредили в небе над Курской областью — 20. Над территорией Брянской области они сбили 13 БПЛА, над Орловской областью — четыре, в Белгородской области — три, над Крымом — один.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 31 октября силы ПВО России обезвредили над российской территорией 21 беспилотник ВСУ. Над территорией Ростовской области были нейтрализованы восемь дронов, в Курской — пять, в Волгоградской — три, в Брянской — два БПЛА. Ещё по одному беспилотнику удалось сбить над акваторией Чёрного моря, в Белгородской и Воронежской областях.

Утром 31 октября ВСУ совершили террористическую атаку на порт Бердянска с использованием дронов-камикадзе. В результате нападения три человека получили ранения, состояние одного из них врачи оценили как средней степени тяжести. Всего на Бердянск было совершено десять атак, семь из них пришлись на порт и три — на жилой сектор.

Вечером 31 октября три дрона ВСУ атаковали промышленные предприятия в Башкирии. По данным главы региона Радия Хабирова, жертв и разрушений нет. Он уточнил, что первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стёкол в операторской, два других дрона упали в промзоне.