Тбилиси, 1 ноября, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Фактов, которые указывали бы на существенные нарушения на парламентских выборах в Грузии, нет, несмотря на утверждения оппозиции якобы о фальсификациях. Об этом заявил 31 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе

«Не существует каких-либо фактов, не только указывающих на то, что речь шла о фальсификациях, но и тех, что могли бы свидетельствовать о какие-либо серьезных нарушениях на этих выборах», — сказал он в интервью телеканалу «Имеди».

Глава правительства пояснил, что оппозиция делает заявления о фальсификациях, чтобы оправдать себя в глазах избирателей, которым пытались внушить, что поддержка правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» будто бы составляет всего 30-35%.

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала почти 54% голосов, что предоставляет ей право единолично формировать правительство.

27 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признаёт результаты выборов. Она также утверждала, что на выборах имела место «тотальная фальсификация». При этом президент не приведя никаких доказательств своих слов. Кроме того, Зурабишвили призвала жителей Грузии участвовать в протестных акциях. 30 октября Генпрокуратура Грузии вызвала её на допрос.

31 октября один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе объявила о том, что грузинские прозападные оппозиционные партии проведут в Тбилиси митинг против результатов парламентских выборов. Протестная акция начнётся 4 ноября перед зданием парламента.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине в СИЗО по подозрению в государственной измене, отметил, что киевский режим оказывает поддержку организаторам акций протеста, которые начались в Грузии после выборов в республике.