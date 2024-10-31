Киев, 31 октября, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Киевский режим оказывает поддержку организаторам акций протеста, которые начались в Грузии после состоявшихся в республике выборов в парламент. Об этом 31 октября заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

Иван Шилов ИА Регнум

«Глобалистские марионетки пытаются раздуть костёр майдана в Грузии, причём без стеснения используют для этого украинские ресурсы», — написал он в своём Telegram-канале.

Депутат Рады напомнил, что в поддержку протестов в Грузии ранее выступили экс-президент этой страны и гражданин Украины Михаил Саакашвили, а также бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон, продвигающий интересы команды главы киевского режима Владимира Зеленского.

При этом Дубинский не исключил возможности того, что действующие украинские власти считают нынешние протесты в Грузии репетицией перед потенциальным поражением Зеленского в случае проведения выборов президента на Украине.

«Зачем Киев вмачивает рога в дела Грузии? У «величайшего» в канцелярии прекрасно понимают, что это наш будущий сценарий выборов. И вопли [президента Грузии Саломе] Зурабишвили очень пригодятся авторам спичей для «величайшего» в самое ближайшее время», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, В Грузии прошли 26 октября парламентские выборы. По итогам обработки бюллетеней «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов, что позволит ей единолично сформировать правительство.

Несколько оппозиционных партий и Зурабишвили 27 октября не признали результаты парламентских выборов. Последняя также заявила о «тотальной фальсификации» их результатов, не приведя никаких доказательств своего утверждения. При этом президент Грузии призвала жителей республики участвовать в протестных акциях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковали то, как прошли выборы в парламент Грузии. Они призвали нынешние грузинские власти тщательно расследовать все сообщения о нарушениях во время голосования, однако не назвали выборы недействительными и не заявили о фальсификациях.

Прокуратура Грузии 30 октября вызвала Зурабишвили на допрос после её заявлений о возможной фальсификации парламентских выборов в республике. Однако она отказалась прийти на допрос и указала на якобы наличие у неправительственных организаций доказательств фальсификаций на выборах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября отметил, что Россия обеспокоена ультиматумами властям Грузии со стороны стран — участниц ЕС и США. Он подчеркнул, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела соседней страны, а риски «цветной» революции в республике являются внутренним делом Грузии.