Тбилиси, 31 октября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Грузинские прозападные оппозиционные партии проведут в Тбилиси митинг против результатов парламентских выборов. Об этом объявила один из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе 31 октября на пресс-конференции.

Инна Кукуджанова/ТАСС

Лидеры партий предварительно провели переговоры и обсудили план действий. Протестная акция начнётся 4 ноября в 19:00 по местному времени (18:00 мск) на проспекте Руставели, перед парламентом.

«Мы там детально ознакомим вас с планом действий оппозиции, как в соответствии с законом в правовом отношении, мирным путём, но организованно продолжится наш протест», — процитировало Долидзе агентство «Интерпрессньюс».

Акцию также поддержали политические блоки «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены».

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября, на них победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция не признала итоги голосования и обвинила власти в фальсификациях.

«Единство — Национальное движение» объявило, что в знак протеста отказывается участвовать в работе нового парламента. Аналогичное решение приняла «Сильная Грузия».

Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя обвинения, заявил, что у оппозиции нет сил, чтобы совершить революцию или государственный переворот, так как она не имеет поддержки в обществе. Политик также предупредил, что власти дадут жёсткий ответ на противоправные действия.