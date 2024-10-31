Воронеж, 1 ноября, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Российские военные обезвредили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Воронежской областью, сообщил 1 ноября глава региона Александр Гусев.

Он уточнил, что их нейтрализовали силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Гусев отметил, что, согласно предварительным данным, ранения людей и разрушений на земле удалось избежать. Глава области предупредил, что угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Губернатор также призвал жителей не приближаться к фрагментам упавших дронов. Он попросил население информировать о таких находках экстренные службы.