Воронеж, 28 октября, 2024, 00:32 — ИА Регнум. В ночь на 28 октября в разных районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около 10 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как пояснил Гусев, повреждения зафиксированы ещё на одном промпредприятии.

«Упавший беспилотник вызвал возгорание на одном из объектов. Оперативные службы находятся на месте», — написал губернатор.

При этом опасность атаки украинских боевиков в регионе сохраняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области поздним вечером 27 октября при падении одного из обломков уничтоженного беспилотника пострадало здание на территории промышленного предприятия.

Вечером 27 октября силами ПВО над регионами России было уничтожено семь беспилотников ВСУ за несколько часов. В Белгородской области ликвидировано четыре БПЛА, в Брянской области — два и один беспилотник уничтожен — над территорией Воронежской области.

Днём 27 октября беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Мэр города Иван Приходько сообщил, что ранения получили несколько человек. Также оказалась обесточена фильтровальная станция № 2 и насосная станция «Резервная». Из-за обстрела без электроснабжения остался 245-й квартал.