Воронеж, 28 октября, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Промышленные предприятия Аннинского и Новохоперского районов Воронежской области ночью 28 октября подверглись атаке украинских беспилотников. В результате пострадали два человека, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дрон, ВСУ

«В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное», — уточнил он в Telegram-канале.

После атаки на производстве возник пожар, который потушили около 02:00 мск. Огонь повредил технику, несколько зданий и сооружений разного назначения. За пределами предприятия при пожаре пострадали два гаража с автотранспортом. Также были повреждены окна одного жилого дома и участок линии электропередачи. Специалисты устраняют последствия, параллельно ведётся оценка ущерба, добавил Гусев.

На предприятии Новохоперского района при падении вражеского беспилотника пострадала крыша одной хозяйственной постройки и ёмкость. Возгорания не произошло.

Губернатор поблагодарил оперативные службы за слаженную работу, которая позволила избежать человеческих жертв, а также минимизировать последствия ударов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 октября в разных районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбили и подавили около 10 беспилотников ВСУ самолётного типа, утверждал губернатор Гусев.

В период с 20:20 до 22:50 мск 27 октября силами ПВО над регионами России было уничтожено семь беспилотников ВСУ. Так, в Белгородской области ликвидировали четыре БПЛА, в Брянской области — два, и один беспилотник сбили над территорией Воронежской области.