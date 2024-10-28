Воронеж, 28 октября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Два сотрудника предприятий в Воронежской области пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил в понедельник, 28 октября, глава региона Александр Гусев.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Он отметил, что БПЛА атаковали ночью два предприятия на территории региона, одно из них располагается в Аннинском районе.

«В Аннинском районе ранены два работника предприятия. Один направлен на стационарное лечение, второй — на амбулаторное», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

В результате украинской атаки вспыхнул пожар, который потушили в районе двух часов ночи. Несколько зданий получили повреждения. Также пострадала техника и два гаража с автотранспортом. Кроме того, были задеты окна жилого дома и участок линии электропередачи.

Второе предприятие получило повреждение в Новохоперском районе. Пострадала крыша одной хозпостройки и ёмкость. При этом пожара не было.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России в ночь на 28 октября проинформировало об одном сбитом дроне ВСУ над Воронежской областью.

Утром ведомство сообщило, что за ночь над российской территорией дежурные средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник. Ведомство сообщило об одном сбитом БПЛА над Воронежской областью.