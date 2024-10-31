Москва, 31 октября, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями. Об этом 31 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области и два над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа была пресечена в период с 18:40 до 20:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 31 октября российская система ПВО обезвредила 21 беспилотный летательных аппарат. В Ростовской области были нейтрализованы восемь дронов, в Курской — пять, в Волгоградской — три, а в Брянской — два. Ещё по одному сбито над акваторией Чёрного моря, а также в Белгородской и Воронежской областях.

30 октября в ночное время над регионами РФ было уничтожено 23 дрона. При этом над Ростовской областью военные нейтрализовали семь БПЛА, над Курской — пять, над Смоленской — четыре, а также по три — в небе над Орловской и Брянской областями. Кроме того, один беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.