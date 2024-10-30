Москва, 30 октября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России ночью 30 октября обезвредила над российскими регионами в общей сложности 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что самое большое число дронов военные обезвредили в Ростовской области — семь аппаратов. Ещё пять дронов силы ПВО уничтожили в Курской области, четыре — над Смоленской, а также по три — в небе над Орловской и Брянской областями. Кроме того, один беспилотник был сбит в Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Ростовской области Василий Голубев написал, что за ночь 30 октября Вооружённые силы России обезвредили в небе над регионом семь дронов ВСУ. Он уточнил, что все цели были уничтожены над Неклиновским районом. Голубев добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Ночью 30 октября губернатор Смоленской области Василий Анохин информировал о трёх нейтрализованных БПЛА украинской армии над территорией Смоленска. Глава региона подчеркнул, что в результате попытки атаки никто не пострадал.