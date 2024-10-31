Москва, 31 октября, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Ночью 31 октября система противовоздушной обороны (ПВО) России обезвредила над российской территорией суммарно 21 беспилотный летательных аппарат (БПЛА) украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — отметило ведомство.

По данным в Telegram-канале Минобороны, в Ростовской области были нейтрализованы восемь дронов, в Курской — пять, в Волгоградской — три, а в Брянской — два. Ещё по одному беспилотнику удалось сбить над акваторией Черного моря, а также в Белгородской и Воронежской областях.

Как сообщало ИА Регнум, глава Ростовской области Василий Голубев написал, что ночью 31 октября российские военные подавили в небе над Ростовской областью девять БПЛА. Он уточнил, что дроны удалось обезвредить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О двух дронах ВСУ, сбитых в Брянской области, проинформировал губернатор этого региона Александр Богомаз.

30 октября в ночное время над регионами РФ было уничтожено 23 дрона. При этом над Ростовской областью военные нейтрализовали семь БПЛА, над Курской — пять, над Смоленской — четыре, а также по три — в небе над Орловской и Брянской областями. Кроме того, один беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.