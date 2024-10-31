Бердянск, Запорожская область, 31 октября, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Повреждения, которые получила порт в городе Бердянске Запорожской области, не повлияют на его работу. Об этом 31 октября сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Telegram/Балицкий Евгений

«Осмотрел повреждённую инфраструктуру Бердянского порта. Как я и говорил, разрушения незначительные и не отразятся на нормальной работе», — написал он в Telegram-канале.

Балицкий добавил, что в момент атаки все рабочие находились в относительной безопасности, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили террористическую атаку на порт Бердянска с использованием дронов-камикадзе. Три человека получили ранения, состояние одного из них врачи оценили как средней степени тяжести.

В городе на фоне продолжающейся атаки беспилотников закрыли школы и детские сады. Жителей местные власти призвали по возможности оставаться дома.

На одном из дронов ВСУ оставили послание «Бердянск — это Украина или руины». Всего в городе были зафиксированы 10 атак, семь из них пришлись на порт и три — на жилой сектор.