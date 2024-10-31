Бердянск, Запорожская область, 31 октября, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Школы и детские сады Бердянска в Запорожской области 31 октября приостановили работу на фоне продолжающейся атаки украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Школы, детсады и другие общественные учреждения сегодня работать не будут», — сообщили в пресс-службе.

Жителей города призвали оставаться дома, воздержаться от поездок на машине и находиться подальше от окон. Дежурные и оперативные службы города работают, добавили в администрации.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил в своём Telegram-канале, что целью атаки по Бердянску, помимо морского порта, являются административные здания — органы местного самоуправления и соцзащиты. Эти структуры находятся в районах с плотной жилой застройкой и на первых этажах многоэтажных жилых домов.

Как сообщало ИА Регнум, администрация Бердянска утром проинформировала об атаке украинской армии на порт города, предположительно, с использованием дронов-камикадзе. Работала система противовоздушной обороны.