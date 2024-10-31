Бердянск, Запорожская область, 31 октября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в Telegram-канале снимок с посланием Вооружённых сил Украины (ВСУ) на одном из беспилотников, атаковавших Бердянск.

Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

«Бердянськ — це Україна, або руїни (Бердянск — это Украина или руины. — Прим. ред.)», — видна надпись на обломке дрона.

По словам главы региона, в результате украинской атаки ущерб нанесён инфраструктуре порта, частному дому и цветочному магазину. В городе ведётся разбор завалов. Прибывшие на места инцидентов следователи фиксируют доказательства киевской агрессии против мирных граждан.

Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября украинские формирования совершили террористическую атаку на порт Бердянска с использованием дронов-камикадзе. Противник также начал вброс ложных сообщений в соцсети с целью вызвать панику среди жителей города. Три человека получили ранения, состояние одного из них врачи оценили как средней степени тяжести.

Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов отметил, что целью атаки также были социальные объекты города, многие из которых находятся на первых этажах многоэтажных зданий.

В городе на фоне продолжающейся атаки беспилотников закрыли школы и детские сады. Жителей местные власти призвали по возможности оставаться дома.