Появились фотографии с посланием ВСУ на атаковавшем Бердянск дроне
Бердянск, Запорожская область, 31 октября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в Telegram-канале снимок с посланием Вооружённых сил Украины (ВСУ) на одном из беспилотников, атаковавших Бердянск.
«Бердянськ — це Україна, або руїни (Бердянск — это Украина или руины. — Прим. ред.)», — видна надпись на обломке дрона.
По словам главы региона, в результате украинской атаки ущерб нанесён инфраструктуре порта, частному дому и цветочному магазину. В городе ведётся разбор завалов. Прибывшие на места инцидентов следователи фиксируют доказательства киевской агрессии против мирных граждан.
Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября украинские формирования совершили террористическую атаку на порт Бердянска с использованием дронов-камикадзе. Противник также начал вброс ложных сообщений в соцсети с целью вызвать панику среди жителей города. Три человека получили ранения, состояние одного из них врачи оценили как средней степени тяжести.
Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов отметил, что целью атаки также были социальные объекты города, многие из которых находятся на первых этажах многоэтажных зданий.
В городе на фоне продолжающейся атаки беспилотников закрыли школы и детские сады. Жителей местные власти призвали по возможности оставаться дома.