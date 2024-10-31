Бердянск, Запорожская область, 31 октября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Три человека получили ранения в результате атаки дронов украинской армии на город Бердянск в Запорожской области, сообщил 31 октября глава региона Евгений Балицкий.

РИА Новости

«На данный момент известно о трёх пострадавших, с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу», — сообщил Балицкий в своём Telegram-канале.

На момент атаки школьников в учебных заведениях не было в связи с каникулами. Власти решили приостановить работу детских садов и социальных учреждений до полной стабилизации обстановки.

Балицкий подчеркнул, что ВСУ использовали снаряды с большим количеством поражающих элементов. Об этом свидетельствуют следы от осколков боеприпасов дронов. Удары наносились по мирным жителям. Система противовоздушной обороны продолжает работать.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября Бердянск был атаковал дронами ВСУ. Работала система ПВО. Администрация города сообщила, что целью был порт.

Как отметил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, целью атаки также были социальные объекты города, многие из которых находятся на первых этажах многоэтажных зданий.

В городе на фоне продолжающейся атаки беспилотников закрыли школы и детские сады. Жителей местные власти призвали по возможности оставаться дома.