Черкесск, 31 октября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в доме в Черкесске завершены. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе управления МЧС по Карачаево-Черкесии.

Халимат Эбзеева/ТАСС

«Спасателями МЧС России были спасены три человека. Пострадали девять человек, к сожалению, пять из них погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после осмотра медиками один человек был госпитализирован, ещё трое отправлены на амбулаторное лечение.

В ведомстве добавили, что вручную и при помощи техники были разобраны разрушенные неустойчивые конструкции. Жильцам из соседних подъездов, в которые возможно зайти без угрозы, помогли забрать вещи из квартир.

Организован пункт временного размещения для жителей пострадавшего дома. В ночное время суток место происшествия будет оцеплено.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина в Черкесске прогремел взрыв. Предварительной причиной назвали утечку газа. По данным оперативных служб, эпицентр находился на пятом этаже. В результате были частично повреждены четвёртый и пятый этажи здания.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В городе был введён режим ЧС муниципального уровня.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что семьи погибших получат выплаты в размере 1 млн рублей, пострадавшие — по 300 тыс. рублей.