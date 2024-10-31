Черкесск, 31 октября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. По факту взрыва газа в доме в Черкесске возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом 31 октября сообщили в СК России.

МЧС России. Кадр из видео

«Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования по факту взрыва газа в жилом доме.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина в Черкесске прогремел взрыв. Предварительной причиной взрыва в Черкесске назвали утечку газа. По данным оперслужб, эпицентр взрыва находился на пятом этаже дома. В результате были частично повреждены четвёртый и пятый этажи здания.

Спасатели нашли под завалами дома живыми трёх человек. По последним данным, в результате инцидента двое погибли и 11 пострадали. Были эвакуированы 52 жителя, которых направят в пункт временного размещения. Сотрудники МЧС разбирают перекрытия между четвёртым и пятым этажом. На месте происшествия находятся 195 специалистов и 42 единицы техники.