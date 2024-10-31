Черкесск, 31 октября, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Предварительной причиной взрыва в одном из жилых многоквартирных домов в Черкесске является утечка газа. Об этом 31 октября сообщили в оперативных службах.

МЧС России

«По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа», — привел слова представителя оперативных служб ТАСС.

Он также уточнил, что эпицентр взрыва располагался на пятом этаже здания.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3926330" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Последствия взрыва газовоздушной смеси в Карачаево-Черкесии

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина в Черкесске прогремел взрыв, в результате которого получили частичные повреждения четвёртый и пятый этажи здания.

Число жертв взрыва выросло до двух человек. Ещё семеро, по предварительным данным, получили ранения. По данным главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, четверых пострадавших доставили в больницу.

Позднее в этот же день стало известно, что спасатели извлекли семь человек из-под завалов после взрыва газа в доме в Черкесске. Отмечалось, что у пострадавших, в числе которых один ребёнок, травмы средней и тяжелой степени.