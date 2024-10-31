Черкесск, 31 октября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. В Черкесске введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина. Об этом в четверг, 31 октября, сообщила пресс-служба МЧС по Карачаево-Черкесской Республике.

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Уточняется, что на месте взрыва работает созданный по решению главы республики Рашида Темрезова оперативный штаб, возглавляемый начальником регионального главка МЧС Александром Голоколенко.

«Было организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности с участием членов правительства КЧР, представителей МЧС России, руководителей ведомств. По решению комиссии введён режим ЧС муниципального уровня», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября в одном из жилых домов Черкесска прогремел взрыв, в результате которого получили частичные повреждения четвёртый и пятый этажи здания. В оперативных службах назвали предварительной причиной произошедшего утечку газа.

Позднее стало известно, что спасатели извлекли живыми трёх человек из-под завалов после взрыва. В результате взрыва как минимум четыре человека погибли и ещё 11 пострадали.

Следственный комитет РФ возбудил после взрыва в Черкесске уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования трагического происшествия.