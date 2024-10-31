Черкесск, 31 октября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Семьи погибших при взрыве газа в доме в Черкесске получат выплаты в размере 1 млн рублей, пострадавшие — по 300 тыс. рублей. Об этом 31 октября сообщил глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов.

ИЗВЕСТИЯ

По его словам, четыре человека обратились за медицинской помощью, один находится в больнице в тяжёлом состоянии. Ещё три человека уже получили медпомощь и продолжат лечение амбулаторно.

«Всем пострадавшим медицинская и психологическая помощь оказывается в полном объёме, кроме того, им будет предоставлено санаторно-курортное и реабилитационное лечение», — написал глава в Telegram-канале.

Уже создана комиссия, которая проведет экспертизу пострадавшего дома и близлежащих домов. Мэрия города организовала пункт временного размещения для жителей многоквартирного дома. Для детей от него организуют транспорт до школ и детсадов.

В эфире телеканала «Россия 24» Темрезов не исключил, что пострадавший при взрыве дом придётся расселить.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября в пятиэтажном жилом доме на улице Лободина в Черкесске прогремел взрыв. Предварительной причиной взрыва в Черкесске назвали утечку газа. По данным оперслужб, эпицентр взрыва находился на пятом этаже дома. В результате были частично повреждены четвёртый и пятый этажи здания.

По последним данным, погибли пять человек. Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В городе введён режим ЧС муниципального уровня.