Черкесск, 31 октября, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом пятиэтажном доме в Черкесске. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике.

МЧС России. Кадр из видео

Уточняется, что ЧП произошло в многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Лободина в Черкесске. По предварительной информации, в одной из квартир произошла вспышка паров газовоздушной смеси, имеются разрушения на четвёртом и пятом этажах. В некоторых квартирах на верхних этажах дома выбиты окна. Для подъёма на верхние этажи спасатели используют пожарную автолестницу.

В результате происшествия один человек погиб. Из дома силами пожарно-спасательных подразделений эвакуировано около 50 человек. К ликвидации последствий ЧП привлечены 67 человек и 22 единицы техники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19 октября в Кирсанове взорвался газ в жилом доме № 29 на улице Коммунистической. Взрыв прогремел на четвёртом этаже, после чего вспыхнул пожар.

СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). При разборе завалов были обнаружены тела трёх погибших.

Кроме того, девять человек получили травмы, в том числе отравление угарным газом и ожоги верхних дыхательных путей. Вечером 19 октября сотрудники МЧС обнаружили при разборе завалов тело четвёртого погибшего. 20 октября было найдено тело пятого погибшего.