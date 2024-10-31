Москва, 31 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Удар по ключевому для украинской армии мосту через Днестровский лиман в Одесской области является предупреждением для союзников Киева, в первую очередь для Молдавии и Румынии. Такое мнение 31 октября высказал военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Мост через Днестровский лиман / Скриншот видео Odessa Sky, YouTube

По его словам, Днестровский лиман соединяет Дунай с Чёрным морем, и он был главным путём поставок Киеву оружия Западом, которое из Одесской области распределялось по всей контролируемой Киевом территории.

Матвийчук отметил, что шесть месяцев назад российские военные уже били по этому мосту, однако он оказался крепким, так как был построен ещё во времена Советского Союза.

Эксперт уточнил, что в этот раз армией России был использован рой беспилотников, перегрузивший украинскую систему противовоздушной обороны, нарушивший движение и разрушивший некоторые пролеты моста, а затем удар нанесли Военно-космическими силы РФ.

«Это предупреждение даже не Украине, а Молдавии и Румынии, которые обслуживают все эти портовые направления. Это очень серьёзное нарушение логистики для ВСУ», — привела его слова Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, ранее 31 октября военно-воздушные силы украинских войск сообщили о массированном ракетном ударе по мосту через Днестровский лиман. Уточнялось, что это произошло ночью.

Российские военные 30 октября нанесли ракетный удар по живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты украинских формирований в Сумской области. Цели удалось обнаружить во время воздушной разведки.

Ранее в этот же день бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о повреждении одного из зданий Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киеве. По его словам, это произошло в результате падения обломков сбитого российского беспилотника.

Позднее в интернете появились фотографии повреждённого в результате удара беспилотника здания Генштаба ВСУ в Киеве. На них запечатлена частично разрушенная крыша многоэтажного строения.