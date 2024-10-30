Киев, 30 октября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии поврежденного в результате удара БПЛА одного из зданий генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киеве. Первым кадры обнародовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Соцсети

На снимке видна частично разрушенная крыша многоэтажного строения. На месте работают экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, о повреждении здания генштаба ВСУ сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). По его словам, инцидент произошел в результате падения обломков сбитого российского беспилотника.

Министерство обороны РФ пока что не комментировало данную информацию. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

29 октября российские военные нанесли удар по центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ.