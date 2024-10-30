Москва, 30 октября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Российские военные нанесли ракетный удар по личному составу и технике 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Сумской области, сообщили 30 октября в Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

Скопление живой силы и техники российская разведка обраружила в районе посёлка Иволжанское на севере от Сум.

«После доразведки местности и уточнения координат было принято решение о нанесении ракетного удара по выявленным целям», — сообщили в ведомстве.

Минобороны ранее сообщало, что в течение суток российские военные нанесли на курском направлении удары по районам сосредоточения украинских подразделений в Сумской области в районах посёлка Хотень и сёл Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Ободы и Павловка.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения группировки российских войск «Запад» 30 октября освободили село Кругляковка в Харьковской области. В течение суток они нанесли удары по подразделениям четырёх бригад украинской армии и отразили пять контратак штурмовых групп. ВСУ потеряли 410 военных и три единицы бронетехники.