Киев, 30 октября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Здание Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киеве получило повреждения в результате взрыва. Об этом 30 октября заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

РИА Новости/Евгений Котенко

Свой пост в Telegram-канале он сопроводил снимком с места происшествия. Мосийчук не уточнил каких-либо подробностей произошедшего.

Министерство обороны РФ пока что не комментировало данную информацию. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в центре города. По его словам, на месте происшествия вспыхнул пожар, на тот момент в Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

Во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне вечером 27 октября прогремела серия взрывов. В то время на оккупированных Киевом районах Херсонской области были объявлена воздушная тревога.

В ночь на 27 октября в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу.