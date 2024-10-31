Киев, 31 октября, 2024, 11:42 — ИА Регнум. По мосту через Днестровский лиман в Одесской области был нанесён массированный ракетный удар. Об этом 31 октября сообщили военно-воздушные силы украинских войск.

Иван Шилов ИА Регнум

«Выпущено две баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23» из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолётов тактической авиации над акваторией Чёрного моря», — говорится в Telegram-канале украинских ВВС.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны украинских войск смогли перехватить только две ракеты из этого числа. Удар был осуществлён в ночь на 31 октября.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября армия России нанесла ракетный удар по личному составу и технике 36-й бригады морской пехоты украинских войск в Сумской области. Цели были обнаружены во время воздушной разведки.

Ранее в этот же день экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о повреждении здания Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, инцидент произошёл в результате падения обломков сбитого российского беспилотника.

Позднее в интернете появились фотографии повреждённого в результате удара беспилотника здания Генштаба ВСУ. На них запечатлена частично разрушенная крыша многоэтажного строения.