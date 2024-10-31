Бердянск, Запорожская область, 31 октября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 31 октября атаковали Бердянск дронами-камикадзе. Очевидцы рассказали ИА Регнум, где их застали удары.

Telegram/Балицкий Евгений

Пожилая женщина проснулась от взрыва в семь часов утра. За первым последовал и второй, и третий. В комнате вылетело стекло.

«Такие были зарева в темноте. Внучке осколок стекла в шею попал», — поделилась пенсионерка.

Она добавила, что у балкона оборвалась вся обивка и полопались расставленные там банки с солениями, перестал работать кондиционер.

Другая жительница вела рассказ, стоя на балконе одного из домов. У неё на кухне также полностью вылетело стекло. Балкон посекло, зато уцелели окна в комнате. В момент атаки женщина находилась в другом доме, ухаживая за лежачей матерью. В квартире оставалась её дочь. Утром они с ней списались, а после прозвучал взрыв.

«Я звоню со словами «дочечка». Она мне присылает видео, кричит, вся в слезах. Она просто в шоке. Лежала на кровати и услышала взрыв, подскочила», — вспоминает жительница.

По её словам, из-за крика дочери испугалась, решив, что ту ранило. Но обошлось, лишь квартира вся в осколках. Женщина готова была сразу бежать к своему ребёнку, но её отговорили, ведь атака ещё продолжалась и лучше было отсидеться дома.

Жительница призналась, что, вернувшись в квартиру, пока не знает, что делать и находится в растерянности.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября украинские формирования совершили террористическую атаку на порт Бердянска с использованием дронов-камикадзе. Противник также начал вброс ложных сообщений в соцсети с целью вызвать панику среди жителей города. Три человека получили ранения, состояние одного из них врачи оценили как средней степени тяжести.

В городе на фоне продолжающейся атаки беспилотников закрыли школы и детские сады. Жителей местные власти призвали по возможности оставаться дома.

На одном из беспилотников ВСУ оставили послание «Бердянск — это Украина или руины». Всего в городе были зафиксированы десять атак, семь из них пришлись на порт и три — на жилой сектор.