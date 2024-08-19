Баку, 19 августа, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Подходы конференции в Швейцарии по Украине неприемлемы для России. Они представляют собой ультиматум так называемой формулы мира главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил 19 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Баку.

РИА Новости/Григорий Сысоев

Дипломат также подчеркнул, что заявления о привлечении России к рабочим группам после «мирного саммита» в Бюргенштоке не соответствуют действительности и делаются «от лукавого».

«Эти три рабочие группы (по энергетике, морской безопасности и гуманитарным вопросам. Прим. ред.) созданы, готовятся их заседания, и кто бы что ни говорил о неких намеках на то, что Россию как-то туда будут привлекать — это все от лукавого», — приводится комментарий министра в Telegram-канале ведущего Павла Зарубина.

По словам Лаврова, работа групп касается бюргенштокского процесса, который страна не поддерживает.

Как передавало ИА Регнум, так называемый «мирный саммит» по Украине, на который не была приглашена РФ, прошёл 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Из приглашенных 180 стран участие в мероприятии подтвердили чуть более 90 государств, половина из которых — европейские.

В совместном коммюнике содержится призыв вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и возможность свободного передвижения по Чёрному и Азовскому морям, а также обменять и освободить военнопленных. Указано в документе и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.

Президент России Владимир Путин называл эту «мирную» конференцию паноптикумом. Он отмечал, что её организаторы признают, что без России этот вопрос решить нельзя, но в то же время не зовут на мероприятие её представителей.

МИД России назвал конференцию в Швейцарии по Украине провальной. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что киевский режим и его западные союзники должны прекратить вводить международное сообщество в заблуждение, меняя местами причину и следствие украинского кризиса.