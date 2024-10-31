Москва, 31 октября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала возобновление Швейцарией высылки на родину украинских беженцев словами «поигрались в Украину, сломали и бросили».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее, 30 октября, Берн впервые с начала вооружённого конфликта на Украине возобновил депортацию на родину украинцев, уличённых в преступлениях на территории Швейцарии. Три гражданина Украины были высланы из Цюриха транзитом через Польшу.

«Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», — добавила дипломат в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Европа готова оставить лишь трудоустроенных украинцев. Тех, кто не работает, страны постараются вернуть на Украину. Для этого, по его словам, государства Евросоюза прекратят социальные выплаты украинским беженцам.

В сентябре премьер-министр Нидерландов Дик Схоф пообещал изучить возможность вернуть на родину подлежащих призыву украинских мужчин. Касательно принудительных мер он уточнил, что в этом вопросе должна соблюдаться крайняя осторожность.

18 июля Захарова допустила, что Запад начнёт депортации беженцев на Украину. По мнению дипломата, украинские беженцы рискуют попасть на фронт в тех случаях, когда у НАТО заканчиваются другие варианты достижения своих военных целей.