Киев, 31 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Государства Евросоюза планируют прекратить социальные выплаты украинским беженцам, чтобы те вернулись на родину. Об этом 31 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Friso Gentsch/dpa/picture-alliance/ТАСС

По его словам, Европа готова оставить лишь трудоустроенных украинцев. Тех, кто не работает, страны постараются вернуть на Украину.

«Так или иначе, эта часть украинцев вернется, потому что социальные выплаты и поддержка за границей исчезнут. Это факт», — отметил Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По его информации, в одной только Германии проживает 1,1 млн украинских беженцев, минимум 300 тыс. из них не работают и не намерены начинать.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября министр финансов Германии Кристиан Линднер предложила наделить украинских беженцев особым юридическим статусом, чтобы уменьшить затраты на пособия. Согласно инициативе, процедуру предоставления убежища украинские беженцы проходить не будут, его предоставят автоматически, а вот заявление на пособие им придётся подавать отдельно.

Премьер-министры ряда федеральных земель в Германии в августе предложили пересмотреть выплату украинским беженцам. Пособие назначается гражданам и резидентам ФРГ, потерявшим работу или оказавшимся в сложном финансовом положении. Украинские беженцы при этом получают такие выплаты в виде исключения.

В сентябре глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил, что страна прекратила выплачивать социальные пособия украинцам. Дипломат пояснил, что выплата пособий создаёт финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой и вступить в ряды украинской армии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 июля заявила, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды Вооружённых сил Украины.