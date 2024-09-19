Гаага, Нидерланды, 19 сентября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф пообещал изучить возможность вернуть на родину подлежащих призыву украинских мужчин, сообщила газета De Volkskrant 19 сентября.

ИА Регнум

Во время дебатов в парламенте Схоф в ответ на просьбу лидера Партии свободы Герта Вилдерса пообещал отыскать способы, с помощью которых можно побудить украинских призывников вернуться обратно в свою страну. Касательно принудительных мер, он уточнил, что в этом вопросе должна соблюдаться крайняя осторожность.

«Я хотел бы, чтобы эти люди помогли Украине», — указал Схоф.

В Нидерландах проживает около 19 тыс. украинских мужчин призывного возраста. Всем украинским беженцам, включая мужчин, разрешено находиться в стране на основании так называемой Директивы о временной защите.

Герт Вилдерс ранее выступал против военной и финансовой поддержки Украины. Он отметил, что десятки тысяч украинских мужчин, проживающих в Нидерландах, могли бы помочь защитить свою страну.

Как сообщало ИА Регнум, в ООН заявили, что число беженцев с территории Украины достигло 6 млн человек. В ряде европейских стран также начали отменять льготы и выплаты для беженцев или анонсировать их отмену. При этом граждане европейских стран, по данным социологических опросов, поддерживают это решение. Согласно результатам опубликованного в феврале опроса социологического института INSA, почти половина жителей Германии сочли поддержку беженцев с Украины в стране избыточной.

1 января оппозиция Германии потребовала отправить украинских беженцев на родину. На выплату пособий для украинских беженцев выделено почти 3 млрд евро, а вся военная помощь Украине составила 5,4 млрд евро.

В начале 2024 года украинские депутаты Верховной рады должны были представить законопроект о мобилизации мужчин за границей. Граждан Украины за границей обяжут проходить те же мобилизационные процедуры и получать повестки, как обязаны их получать не сумевшие выехать из страны военнообязанные. Если гражданин не вернётся в военкомат на территории Украины после получения повестки, то это будет считаться нарушением закона с соответствующими последствиями.

В июле Мария Захарова допустила, что Запад начнёт депортации беженцев на Украину. По мнению дипломата, украинские беженцы рискуют попасть на фронт в тех случаях, когда у НАТО заканчиваются другие варианты достижения своих военных целей.