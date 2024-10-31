Донецк, 31 октября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освобождением села Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике (ДНР) «подрезали» логистику украинских формирований в посёлке Великая Новоселка, являющемся мощным укрепрайоном последних. Об этом 31 октября рассказали в российских силовых структурах.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С продвижением в Ясной Поляне подрезается логистика группировки противника к востоку от Великой Новоселки, где они (украинские войска. — Прим. ред.) оборудовали мощный укрепрайон», — процитировал слова представителя силовых структур ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 31 октября армия России освободила населённый пункт Ясная Поляна в ДНР. Отмечалось, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки лишились на этом направлении до 100 военных, двух бронированных машин, шести автомобилей и французской самоходной артиллерийской установки Caesar.

Российские военные 30 октября освободили село Кругляковка в Харьковской области. Они также поразили личный состав и военную технику противника у Петропавловки, Берестового Харьковской области, Надии Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Группировка войск ВС России 29 октября освободила от ВСУ город Селидово в ДНР. Ранее в этот же день российская армия освободила от украинских боевиков населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка.

Ранее в этот же день генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко признал обрушение фронта украинской армии под напором российских военных. По его словам, это происходит на фоне усталости личного состава и нехватки резервов.