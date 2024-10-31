Москва, 31 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Ясная Поляна», — сказал он.

Генерал добавил, что за сутки Вооружённые сил Украины (ВСУ) потеряли на этом направлении до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября ВС РФ освободили от украинских формирований село Кругляковка в Харьковской области. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Петропавловки, Берестового Харьковской области, Надии Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

29 октября подразделения Центральной группировки войск ВС РФ освободили от ВСУ город Селидово в ДНР. В тот же день в республике были освобождены населённые пункты Горняк, Доброволье и Катериновка. Этого удалось достичь благодаря успешным действиям российских группировок войск «Восток», «Центр» и «Юг».

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинских формирований обрушился под натиском российских военных. По его мнению, это произошло из-за усталости личного состава и нехватки резервов.