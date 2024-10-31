Бердянск, Запорожская область, 31 октября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Целью массированной атаки украинской армии по городу Бердянску в Запорожской области был не только порт, но и административные здания, сообщил 31 октября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

РИА Новости

«Целью массированной атаки вражеских БПЛА по Бердянску, помимо морского порта, являются административные здания — органы местного самоуправления и социальной защиты», — сообщил Рогов в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что часть этих объектов расположена на первых этажах многоэтажных зданий. Большая часть административных зданий города расположена в районах с плотной жилой застройкой. Киевский режим это не останавливает, добавил Рогов.

Также он призвал запорожцев не выкладывать в интернет видео и фото работы систем противовоздушной обороны. Эти материалы ВСУ могут использовать для нанесения ударов по городу.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 октября Бердянск подвергся массированной атаке ВСУ. Как отметили в администрация города, были использованы дроны-камикадзе. В результате три человека получили ранения.

Как сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий, характер ударов свидетельствует о том, что боеприпасы беспилотников ВСУ содержали большое количество поражающих элементов.

Детские сады и школы Бердянска приостановили работу до полной стабилизации обстановки. Жителей города призвали не пользоваться автомобилями и по возможности оставаться дома.