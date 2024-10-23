Берлин, 23 октября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Украинских беженцев в Германии стоит наделить особым юридическим статусом, чтобы уменьшить затраты на пособия. С таким предложением выступила министр финансов страны Кристиан Линднер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев с Украины», — заявила в интервью изданию Wirtschaftswoche глава минфина.

Согласно инициативе, процедуру предоставления убежища украинские беженцы проходить не будут, его предоставят автоматически, а вот заявление на пособие им придётся подавать отдельно.

Как сообщало ИА Регнум, число беженцев в Германии достигло нового рекорда со времён окончания Второй мировой войны — в страну приехали почти 3,5 млн человек. На конец первой половины текущего года в ФРГ проживало в общей сложности около 3,48 млн беженцев. Это почти на 60 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Такой показатель является самым высоким с 1950-х годов. Из этого числа беженцев почти 1,18 млн составляют украинцы.

Премьер-министры ряда федеральных земель в Германии в августе предложили пересмотреть выплату украинским беженцам. Пособие назначается гражданам и резидентам ФРГ, потерявшим работу или оказавшимся в сложном финансовом положении. Украинские беженцы при этом получают такие выплаты в виде исключения. Их размер составляет от 506 до 563 евро на одного человека, на подростков от 15 до 18 лет полагается 471 евро. Такая сумма выше, чем предусмотрено законом о предоставлении помощи претендующим на убежище в стране.

Город Пирмазенс в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальце больше не принимает украинских беженцев по причине их чрезмерного наплыва. По итогам июля населённый пункт превысил более чем на 82,6% квоту переселенцев, принятых с Украины. Администрация заявила об «опасной перегрузке» для города.