Берлин, 26 августа, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Выплату украинским беженцам гражданских пособий (Bürgergeld) призвали пересмотреть премьер-министры ряда федеральных земель в Германии. Об этом 25 августа сообщило издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

Пособие Bürgergeld — это помощь, которая назначается гражданам и резидентам Германии, потерявшим работу или оказавшимся в сложном финансовом положении. Украинские беженцы получают такое пособие в виде исключения. Размер выплат составляет от 506 до 563 евро на одного человека, на подростков от 15 до 18 лет полагается 471 евро, и такая сумма выше, чем предусмотрено законом о предоставлении помощи претендующим на убежище в стране. Такой подход к выплате пособия перестал устраивать власти некоторых федеральных земель.

Премьер Бранденбурга Дитмар Войдке (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) призвал задаться вопросом, соответствует ли духу времени такая форма поддержки украинских беженцев. Премьер земли Саар Анке Релингер (СДПГ) изначально выступала за включение украинцев в Bürgergeld, но сейчас полагает, что это решение требует переоценки.

«Тот факт, что в Германии работают даже не 30% беженцев с Украины, то есть в процентном соотношении гораздо меньше, чем в большинстве других европейских стран, свидетельствует о том, что наши правила ошибочны», — резюмировал премьер Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС). Глава Саксонии отметил, что нужно как можно скорее признать иностранные дипломы и дать беженцам возможность устроиться на работу по специальности.

Также главы федеральных земель требуют реформировать и перепроверить систему выплат Bürgergeld, а беженцев в большей степени привлекать к работе. По мнению премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова (Левая партия), интеграция беженцев через труд разгрузит коммуны в финансовом плане и станет ключом к успеху.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, власти Германии должны прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине.

Из отчёта МИД ФРГ, опубликованного 19 января, следует, что с начала СВО Германия выделила на помощь Украине почти €28 млрд. Средства направили на обширную программу помощи зимой, поддержку украинских беженцев, борьбу с военными преступлениями, гуманитарную помощь и разминирование.