Москва, 31 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова 31 октября ответила на слова финского президента Александра Стубба о том, что вопрос ареста российских активов в республике находится «исключительно в ведении суда» и не является политической проблемой.

Александр Щербак/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Просто суды в натовских странах стали политическими», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Александр Стубб заявил, что не вмешивается в вопрос ареста российского имущества в стране, так как это прерогатива судебной власти. По его словам, в Финляндии «как в правовом государстве исполняются решения судов».

Как сообщило ИА Регнум 28 октября, суд в Финляндии наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки по запросу украинской компании «Нафтогаз». Финская Служба судебных приставов направила России список более чем из 40 объектов, в отношении которых приняты ограничительные меры. 29 октября посольство России в Хельсинки направило в финский МИД ноту протеста.

Захарова заявила, что подобные неправомерные решения не останутся без ответа. В Кремле подчеркнули, что данные действия Россия оспорит в судебном порядке.