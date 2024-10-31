Хельсинки, 31 октября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал арест российской собственности в стране. По его словам, он не вмешивается в данный вопрос, так как это находится исключительно «в ведении суда».

Global Look Press/Pius Koller/imageBROKER.com

«Финляндия — правовое государство, и речь идёт о том, что Международный арбитражный суд вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии, на сумму около 4 млрд (долларов — ред.), и в данный момент служба судебных приставов занимается им. Президент республики не вмешивается в деятельность отдельных органов правового государства», — сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вел финский вещатель Yle.

Как сообщило ИА Регнум 28 октября, суд в Финляндии наложил арест на на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки по запросу украинской компании «Нафтогаз». Финская Служба судебных приставов направила России список более чем из 40 объектов, в отношении которых приняты ограничительные меры. 29 октября посольство России в Хельсинки направило в финский МИД ноту протеста.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные неправомерные решения не останутся без ответа. В Кремле подчеркнули, что данные действия Россия оспорит в судебном порядке.