Москва, 30 октября, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Российская сторона пока не получала официальных уведомлений о наложении ареста на российскую государственную недвижимость в Финляндии. Об этом 29 октября завила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, подчеркнув, что любые неправомерные решения не останутся без ответа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии… официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало», — приводит слова дипломата официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что российская сторона направила соответствующие запросы, после получения ответа на которые действиям финской стороны будет дана правовая оценка. Любые неправомерные решения не будут оставлены без ответа, подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, ранее в посольстве РФ в Хельсинки сообщили, что финская Служба судебных приставов составила список из более 40 объектов российской недвижимости, в отношении которых приняты ограничительные меры. В связи с этим диппредставительство направило ноту с выражением решительного протеста в МИД Финляндии.

До этого финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что суд в Финляндии наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки по запросу украинской энергетической компании «Нафтогаз». Решение вступило в силу 24 октября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что аресты объектов российской недвижимости будут оспариваться в судебном порядке. Он также отметил, что РФ будет задействовать все правовые механизмы, необходимые для защиты своих имущественных интересов.